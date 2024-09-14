هدف أول = خسارة سلوت الأولى.. نوتينجهام يهزم ليفربول

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 19:07

كتب : عمرو عبد المنعم

ليفربول ضد نوتينجهام فورست

تلقى ليفربول الهزيمة الأولى له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وذلك أمام نوتينجهام فورست بهدف دون رد.

وكتب نوتينجهام هزيمة ليفربول الأولى له في الموسم الجاري مع مدربه الهولندي أرني سلوت.

كما اهتزت شباك ليفربول لأول مرة أيضا هذا الموسم.

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الخسارة أوقفت رصيد ليفربول عند النقطة 9 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط مع مانشستر سيتي المتصدر.

ورفع نوتينجهام فورست رصيده إلى النقطة 8 وارتقى إلى المركز الرابع.

وصف المباراة

كاد ليفربول أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 16 بتسديدة من لويس دياز لكن الكرة اصطدمت في القائم.

واستمرت محاولات ليفربول طوال الشوط الأول مع اعتماد نوتينجهام فورست على الهجمات المرتدة.

وفشلت كل محاولات ليفربول في الشوط الأول للتسجيل لينتهي بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني استمر ليفربول في الهجوم بقوة وكاد صلاح أن يسجل في الدقيقة 52 بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع أبعدها إلى ركنية.

وأجرى أرني سلوت مدرب ليفربول تبديل مزدوج بخروج الثلاثي ديوجو جوتا ولويس دياز وأليكسيس ماك أليستر، ونزول داروين نونيز وكودي جاكبو وكونو برادلي.

أول هدف في شباك ليفربول

ومن هجمة مرتدة سريعة نجح نوتينجهام في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 72.

وجاء الهدف بقدم هودسون أودوي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لم يستطع أليسون التصدي لها.

ويعد الهدف هو الأول الذي يسكن شباك ليفربول في الموسم الجاري تحت قيادة الهولندي أرني سلوت.

واستمرت محاولات ليفربول في الدقائق المتبقية من المباراة لإحراز التعادل، وسدد دومينيك سوبوسلاي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن ينجح ليفربول في إدراك التعادل، لتنتهي المباراة بخسارته الأولى في الدوري.

ليفربول محمد صلاح نوتينجهام الدوري الإنجليزي
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