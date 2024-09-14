انتهت في أبطال إفريقيا - الجيش الرواندي (1)-(1) بيراميدز

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - زد

يحل فريق بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويصعد المتأهل من تلك المواجهة إلى دور المجموعات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق 83 جوووول فيستون ماييلي يسجل هدف التعادل بعد عرضية من عبد الرحمن مجدي

ق 50 هدف عكسي يسجله محمد الشيبي في مرماه

انطلاق المباراة

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز الجيش الرواندي
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