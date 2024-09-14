انتهت في أبطال إفريقيا - الجيش الرواندي (1)-(1) بيراميدز
السبت، 14 سبتمبر 2024 - 18:52
كتب : FilGoal
يحل فريق بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
ويصعد المتأهل من تلك المواجهة إلى دور المجموعات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق 83 جوووول فيستون ماييلي يسجل هدف التعادل بعد عرضية من عبد الرحمن مجدي
ق 50 هدف عكسي يسجله محمد الشيبي في مرماه
انطلاق المباراة
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