مران الأهلي - الفريق يختتم تدريبه الوحيد قبل مواجهة جور ماهيا

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 18:31

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر - مران الأهلي

اختتم فريق الأهلي استعداداته لمواجهة جور ماهيا الكيني في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويعتبر مران اليوم السبت هو التدريب الوحيد للفريق في كينيا قبل مواجهة جورماهيا.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب فريق الشرطة الذي واجه الزمالك عصر اليوم السبت في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة بدأت بعمليات الإحماء ثم جزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية بتدريبات الكرة.

ويلتقي الأهلي مع جورما هيا في الثالثة عصر غدٍ الأحد على ملعب نيايو بالعاصمة الكينية نيروبي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب فريق الشرطة؛ نظرا لانشغال ملعب نيايو الذي يستضيف المباراة بمواجهة الزمالك والشرطة الكيني في بطولة الكونفيدرالية.

وتأهل جور ماهيا لدور الـ32 بعدما أقصى المريخ بانتيو الجنوب السوداني في الدور التمهيدي.

بينما الأهلي حامل اللقب تم إعفائه من خوض الدور التمهيدي للمسابقة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - رامي ربيعه - خالد عبد الفتاح - عمر كمال - محمد هاني

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - رضا سليم - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبو علي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعدما حصد 12 لقبا آخرهم الموسم الماضي أمام الترجي التونسي.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال 7 مرات من آخر 8 نسخ أقيمت.

كما وصل المارد الأحمر إلى نهائي آخر أربع نسخ وحسم ثلاثة ألقاب منهم.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي جور ماهيا
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