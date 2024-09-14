بعد ثنائية الشوط الأول في برينتفورد.. رقم تاريخي لـ هالاند بالدوري الإنجليزي

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 18:09

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

واصل النرويجي إيرلينج هالاند تألقه بمباريات الدوري الإنجليزي وابتعد أكثر بصدارة ترتيب هدافي المسابقة.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ونجح هالاند في تسجيل هدفين خلال الشوط الأول لمواجهة مانشستر سيتي أمام برينتفورد.

وبذلك أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 9 أهداف عقب مرور أربع جولات فقط.

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وحول هالاند تأخر مانشستر سيتي أمام برينتفورد إلى تقدم بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع هالاند رصيده خلال 4 جولات فقط من الدوري الإنجليزي إلى 9 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين.

ونجح المهاجم النرويجي في تسجيل الهدفين بالدقيقتين 19 و32 من عمر الشوط الأول.

وتعتبر المباراة الافتتاحية هي أقل مباراة سجل فيها هالاند إذ سجل هدفا وحيدا.

بينما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

وسجل في الجولة الرابعة هدفين خلال الشوط الأول فقط.

وكان من المتوقع غياب هالاند عن مواجهة اليوم أمام برينتفورد بسبب وفاة صديقه المقرب، لكنه بدأ في النهاية بشكل أساسي.

ويبتعد هالاند في الوقت الحالي بستة أهداف عن أقرب منافسيه على صدارة الهدافين وأبرزهم محمد صلاح ولويس دياز من ليفربول.

مانشستر سيتي إيرلينج هالاند الدوري الإنجليزي
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