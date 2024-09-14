تشكيل بيراميدز – رمضان صبحي أساسي أمام الجيش الرواندي

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 17:58

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز - المصري

عاد رمضان صبحي للظهرو في تشكيل فريقه بيراميدز الأساسي ضد الجيش الرواندي.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويلعب بيراميدز ضد الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ودفع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز برمضان صبحي في التشكيل الأساسي.

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كما يقود الهجوم المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي.

ويجلس الوافد الجديد عبد الرحمن مجدي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي

رمضان صبحي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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