تشكيل بيراميدز – رمضان صبحي أساسي أمام الجيش الرواندي

عاد رمضان صبحي للظهرو في تشكيل فريقه بيراميدز الأساسي ضد الجيش الرواندي.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويلعب بيراميدز ضد الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ودفع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز برمضان صبحي في التشكيل الأساسي.

كما يقود الهجوم المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي.

ويجلس الوافد الجديد عبد الرحمن مجدي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي