تشكيل بيراميدز – رمضان صبحي أساسي أمام الجيش الرواندي
السبت، 14 سبتمبر 2024 - 17:58
كتب : FilGoal
عاد رمضان صبحي للظهرو في تشكيل فريقه بيراميدز الأساسي ضد الجيش الرواندي.
رمضان صبحي
النادي : بيراميدز
ويلعب بيراميدز ضد الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
ودفع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز برمضان صبحي في التشكيل الأساسي.
كما يقود الهجوم المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي.
ويجلس الوافد الجديد عبد الرحمن مجدي على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي
خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي
نرشح لكم
مباشر أبطال إفريقيا - الجيش الرواندي (1)-(0) بيراميدز.. الشيبي يسجل في مرماه مران الأهلي - الفريق يختتم تدريبه الوحيد قبل مواجهة جور ماهيا الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد شحاتة أمام الشرطة الكيني أحمد مجدي: درسنا الشرطة الكيني جيدا.. وهذا سبب إشراك شيكابالا بهدف السعيد.. الزمالك يبدأ حملة الدفاع عن لقب الكونفدرالية بالفوز على الشرطة الكيني الأول في إفريقيا.. عبد الله السعيد يسجل سابع أهدافه مع الزمالك انتهت في الكونفدرالية - الشرطة الكيني (0)-(1) الزمالك.. فوز ثمين تشكيل الزمالك - عمر جابر ظهير أيسر.. والسعيد وناصر ماهر أساسيان أمام الشرطة الكيني