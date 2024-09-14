 أحمد مجدي: درسنا الشرطة الكيني جيدا.. وهذا سبب إشراك شيكابالا

أبدى أحمد مجدي المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رضاه التام عن نتيجة مباراة فريقه أمام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقال أحمد مجدي في تصريحات عقب اللقاء: "مستوى الشرطة الكيني لم يفاجئنا لأننا تابعنا الفريق جيداً، ونعلم إمكانيات لاعبي المنافس، ونجحنا في الخروج بنتيجة إيجابية في بداية المشوار الأفريقي وحققنا الهدف المطلوب".

وتابع "أمر جيد أن نحقق الفوز خارج الديار لاسيما وأنها المباراة الأولى للفريق في الموسم الجديد".

وأوضح "الفريق حقق نتيجة إيجابية في ظل الظروف الجوية الصعبة، وسيف الجزيري وناصر ماهر قدما المطلوب منهما في الشوط الأول قبل استبدالهما في بداية الشوط الثاني".

وأكمل "الجهاز الفني دفع بـ شيكابالا وناصر منسي للاستحواذ على الكرة بصورة أكبر".

وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على الشرطة الكيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل هدف فوز الزمالك عبد الله السعيد.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 20 سبتمبر الجاري في استاد القاهرة.