انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(1) نوتينجهام.. خسارة الريدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة بخسارة ليفربول

ق 73: جووووول أول في شباك ليفربول

ق 52: صلاح يهدر فرصة بتسديدة بالقدم اليمنى

ق16. القائم يمنع الهدف الأول لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من لويس دياز.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل