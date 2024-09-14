انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(1) نوتينجهام.. خسارة الريدز
السبت، 14 سبتمبر 2024 - 16:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة بخسارة ليفربول
ق 73: جووووول أول في شباك ليفربول
ق 52: صلاح يهدر فرصة بتسديدة بالقدم اليمنى
ق16. القائم يمنع الهدف الأول لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من لويس دياز.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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