مانشستر يونايتد يستعيد توازنه ويفوز على ساوثامبتون بثلاثية

حقق مانشستر يونايتد الفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية مانشستر يونايتد في المباراة كل من ماتياس دي ليخت وماركوس راشفورد وأليخاندرو جارناتشو.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة السادسة في المركز السابع، بينما استمر ساوثامبتون بدون نقاط في المركز الـ 19.

التشكيل

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بثلاثي هجومي مكون من راشفورد وأماد ديالو وجوشوا زيركزي.

إريك تين هاج يدفع بثلاثي في خط هجوم مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون 🔴📋#السبت_الكروي pic.twitter.com/ctwxiKnoTs — FilGoal (@FilGoal) September 14, 2024

أحداث المباراة

منع أونانا الهدف الأول لساوثامبتون بتسديدة من دوبلينج في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 15 أهدر زيركزي فرصة سهلة أمام المرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لساوثامبتون في الدقيقة 31 ولكن أونانا استمر في التألق وأنقذها بعد تنفيذ من كاميرون أرشر.

وبعد دقيقتين تقدم دي ليخت بالهدف الأول لمانشستر يونايتد برأسية مستغلا عرضية من برونو فيرناندز.

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وأضاف راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 41 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء خادعت الجميع وسكنت الشباك.

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في الشوط الثاني طرد الحكم اللاعب جاك ستيفنز من ساوثامبتون بعد تدخل عنيف ضد جارناتشو.

وفي الدقيقة 96 أنهى جارناتشو ثلاثية مانشستر يونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد انطلاقة رائعة من ديوجو دالوت.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد كريستال بالاس يوم السبت المقبل 21 سبتمبر، بينما يلتقي ساوثامبتون مع إبسويتش تاون بنفس اليوم.