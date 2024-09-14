مانشستر يونايتد يستعيد توازنه ويفوز على ساوثامبتون بثلاثية

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 16:41

كتب : FilGoal

هدف ماتياس دي ليخت - ساوثامبتون ضد مانشستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد الفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية مانشستر يونايتد في المباراة كل من ماتياس دي ليخت وماركوس راشفورد وأليخاندرو جارناتشو.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة السادسة في المركز السابع، بينما استمر ساوثامبتون بدون نقاط في المركز الـ 19.

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التشكيل

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بثلاثي هجومي مكون من راشفورد وأماد ديالو وجوشوا زيركزي.

أحداث المباراة

منع أونانا الهدف الأول لساوثامبتون بتسديدة من دوبلينج في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 15 أهدر زيركزي فرصة سهلة أمام المرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لساوثامبتون في الدقيقة 31 ولكن أونانا استمر في التألق وأنقذها بعد تنفيذ من كاميرون أرشر.

وبعد دقيقتين تقدم دي ليخت بالهدف الأول لمانشستر يونايتد برأسية مستغلا عرضية من برونو فيرناندز.

وأضاف راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 41 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء خادعت الجميع وسكنت الشباك.

في الشوط الثاني طرد الحكم اللاعب جاك ستيفنز من ساوثامبتون بعد تدخل عنيف ضد جارناتشو.

وفي الدقيقة 96 أنهى جارناتشو ثلاثية مانشستر يونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد انطلاقة رائعة من ديوجو دالوت.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد كريستال بالاس يوم السبت المقبل 21 سبتمبر، بينما يلتقي ساوثامبتون مع إبسويتش تاون بنفس اليوم.

الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد ساوثامبتون
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