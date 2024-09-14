الأول في إفريقيا.. عبد الله السعيد يسجل سابع أهدافه مع الزمالك

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 16:38

كتب : محمود حمدي

عبد السعيد - الزمالك ضد الشرطة الكيني

سجل عبد الله السعيد للمرة الأولى مع الزمالك في المسابقات الإفريقية خلال مشاركته الأولى مع الفريق.

وأحرز السعيد هدف الزمالك الأول في شباك الشرطة الكيني في المباراة المقامة ضمن ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

ومرر أحمد سيد زيزو كرة عرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء استقبلها عبد الله السعيد بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

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عبد الله السعيد سجل هدفه الأول في البطولات الإفريقية مع الزمالك، لكنه السابع بشكل لعب مع الفريق الأبيض.

ولم يستطع عبد الله السعيد المشاركة مع الزمالك في النسخة الماضية من المسابقة بسبب مشاركته مع ناديه السابق بيراميدز.

السعيد يخوض مباراته رقم 22 مع الزمالك في جميع المسابقات وسبق وأن سجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين قبل أن يسجل هدفه السابع اليوم.

ورفع عبد الله السعيد اهداف في الكونفدرالية إلى 11 هدفا متساويا مع زميله الاسبق في بيراميدز إسلام عيسى.

وسبق وأن سجل عبد الله السعيد 10 اهداف مع بيراميدز في الكونفدرالية قبل انضمامه إلى الزمالك.

ويلعب السعيد في صفوف الزمالك منذ الانتقالات الشتوية الماضية قادما من بيراميدز.

الزمالك عبد الله السعيد
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