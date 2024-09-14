تشكيل مانشستر سيتي - هالاند أساسي.. وجوندوجان يقود الوسط ضد برينتفورد

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برينتفورد.

ويلتقي مانشستر سيتي مع برينتفورد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

ويلعب إيرلنج هالاند في التشكيل الأساسي على الرغم من تصريحات جوارديولا بإمكانية غيابه عن المباراة لتعرضه لظروف أسرية صعبة.

كما يلعب جوندوجان بشكل أساسي لأول مرة منذ العودة للفريق.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إيدرسون مورايس.

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – جون ستونز – ريكو لويس.

الوسط: إلكاي جوندوجان – كيفن دي بروين – ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: سافيو – إيرلنج هالاند – جاك جريليش.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برينتفورد المركز السادس برصيد 6 نقاط.