تشكيل ليفربول - صلاح على رأس ثلاثي هجومي أمام نوتنجهام فورست

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 16:06

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدف ليفربول ضد إبسويتش تاون

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد نوتنجهام فورست.

ويلتقي ليفربول مع نوتنجهام فورست على ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود النجم المصري محمد صلاح إضافة إلى الثنائي لويس دياز وديوجو جوتا هجوم الريدز.

وجاء تشكيل ليفربول بالكامل كالتالي:

الحارس: أليسون.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

الوسط: ريان جرافينبرخ – أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – لويس دياز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يحتل نوتنجهام فورست المركز الـ 10 برصيد 5 نقاط.

ليفربول محمد صلاح
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