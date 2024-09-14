مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيفا رفض دعوى فيتوريا بالحصول على 4 ملايين يورو

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن رفض دعوى تقدم بها روي فيتوريا مدرب الفراعنة السابق بالحصول 4 ملايين يورو من جانب فيفا.

وتقدم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر بشكوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيها بالحصول على باقي عقده بالكامل.

ويأتي ذلك بعد إقالته من تدريب منتخب مصر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "رفضت لجنة أوضاع اللاعبين بـ فيفا قبول دعوى فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر والتي طالب فيها الاتحاد المصري بكامل عقده والبالغ قيمته 4 مليون يورو".

وأضاف "القضية كانت أمام قاض إسباني، وترافع من الجانب المصري عن اتحاد الكرة محمد الماشطة المستشتار القانوني لاتحاد الكرة المصري".

وقرر اتحاد الكرة رحيل فيتوريا عقب الخروج من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا الأخيرة وتعيين حسام حسن بدلا منه.

وذكر FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد تسلم شكوى من محامي روي فيتوريا للمطالبة بتعاقده بالكامل. (طالع التفاصيل)

وسبق وأن عرض فيتوريا الحصول على 500 ألف يورو فقط يشملون قيمة الشرط الجزائي بالإضافة لراتب نصف شهر متأخر وأتعاب المحامي.

ولكن الاتحاد المصري رفض وأرسل قيمة الشرط الجزائي فقط، ورفض فيتوريا استلام المبلغ وتقدم بشكوى للحصول على عقده كاملا.

ويرى فيتوريا أن أحد بنود التعاقد تعتبر كثغرة وتسمح له في تحصيل عقده كاملا حال تمت إقالته.

ورحل فيتوريا عقب توديع منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ 16 بالخسارة في ركلات الترجيح ضد الكونغو الديمقراطية.

ولم يحقق منتخب مصر الفوز في أي مباراة بالبطولة مكتفيا بـ 4 تعادلات متتالية.

البرتغالي البالغ 53 عاما تولى المهمة بدءا من يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد حتى 2026.

وخلال مشوار فيتوريا مع منتخب مصر لم يخسر سوى مباراة واحدة جاءت ضد تونس وديا.

وفي 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.

وكان فيتوريا ثاني مدرب برتغالي يتولى تدريب منتخب مصر بعد مواطنه كارلوس كيروش.