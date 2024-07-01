خبر في الجول - فيتوريا يتقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة ويطالب بعقده بالكامل

تقدم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر بشكوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيها بالحصول على باقي عقده بالكامل.

ويأتي ذلك بعد إقالته من تدريب منتخب مصر.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد تسلم شكوى من محامي روي فيتوريا للمطالبة بتعاقده بالكامل.

ويقترب عقد فيتوريا بالكامل من 5 ملايين يورو.

وسبق وأن عرض فيتوريا الحصول على 500 ألف يورو فقط يشملون قيمة الشرط الجزائي بالإضافة لراتب نصف شهر متأخر وأتعاب المحامي.

ولكن الاتحاد المصري رفض وأرسل قيمة الشرط الجزائي فقط، ورفض فيتوريا استلام المبلغ وتقدم بشكوى للحصول على عقده كاملا.

ويرى فيتوريا أن أحد بنود التعاقد تعتبر كثغرة وتسمح له في تحصيل عقده كاملا حال تمت إقالته.

ورحل فيتوريا عقب توديع منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ 16 بالخسارة في ركلات الترجيح ضد الكونغو الديمقراطية.

ولم يحقق منتخب مصر الفوز في أي مباراة بالبطولة مكتفيا بـ 4 تعادلات متتالية.

البرتغالي البالغ 53 عاما تولى المهمة بدءا من يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد حتى 2026.

وخلال مشوار فيتوريا مع منتخب مصر لم يخسر سوى مباراة واحدة جاءت ضد تونس وديا.

وفي 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.

وكان فيتوريا ثاني مدرب برتغالي يتولى تدريب منتخب مصر بعد مواطنه كارلوس كيروش.

وتتواصل لعنة المدير الفني لـ منتخب مصر فمنذ رحيل حسن شحاتة والذي استمر 6 سنوات متتالية كانت أقصى مدة لمدير فني على رأس منتخب مصر فنيا 3 سنوات وكانت من نصيب هيكتور كوبر.

ومنذ رحيل الأرجنتيني لم تُدم مسيرة أي مدرب لأكثر من عامين، بدءا من المكسيكي خافيير أجحيري ثم حسام البدري وكارلوس كيروش وإيهاب جلال وأخيرا روي فيتوريا.