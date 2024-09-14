انتهت الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (0)-(3) مانشستر يونايتد

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 14:21

كتب : FilGoal

هدف ماتياس دي ليخت - ساوثامبتون ضد مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ساوثامبتون ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق96. جووووول ثاالث لمانشستر يونايتد عن طريق أليخاندرو جارناتشو.

ق80. بطاقة حمراء لستيفنز لاعب ساوثامبتون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. جووووول الثاني لمانشستر يونايتد عن طريق راشفورد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء خادعت الحارس رامسديل.

ق35. جوووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق دي ليخت برأسية رائعة بعد عرضية من برونو فيرنانديز.

ق32. أونانا يتصدى لركلة الجزاء.

ق31. ركلة جزااااء لساوثامبتون.

ق15. زيركيزي يهدر فرصة الهدف الأول لمانشستر يونايتد أمام المرمى.

ق8. أونانا يمنع الأول بتسديدة من دوبلينج.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر يوتايتد الدوري الإنجليزي الممتاز ساوثامبتون
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