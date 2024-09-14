تشكيل مانشستر يونايتد - إريكسن يقود الوسط.. وديالو أساسي ضد ساوثامبتون

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 13:39

كتب : FilGoal

أماد ديالو - برايتون - مانشستر يونايتد

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ساوثامتبون.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على ساوثامبتون في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب كريستيان إريكسن في وسط الملعب على حساب كاسيميرو، كما يشارك أماد ديالو في في التشكيل الأساسي.

أخبار متعلقة:
مدرب محمد شريف: نعاني من الضعف الهجومي ولا بد من التدعيم رافينيا: أمر بأفضل لحظاتي مع برشلونة.. وفليك لا يطلب منا أي شيء بشكل فردي إيفان توني :خسرنا نقطتين أمام النصر.. ومتطلع لتجربة الدوري السعودي "الجبهة اليسرى بأمان".. الزمالك يقدم لاعبه الجديد محمد حمدي

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت.

الوسط: كوبي ماينو – برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن.

الهجوم: أماد ديالو – جوشوا زيركيسي – ماركوس راشفورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 14 في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، بينما يحتل ساوثامبتون المركز الـ 19 بدون رصيد من النقاط.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
جوارديولا: أفضل المعاناة للفوز أكثر من الانتصار بـ 4-0.. ومن الصعب السيطرة على هالاند سلوت: قرارات لاعبي ليفربول سيئة وكذلك التنفيذ ماذا قدم صلاح في خسارة ليفربول ضد نوتينجهام هالاند يصنع التاريخ.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على برينتفورد ويعادل رقم تشيلسي هدف أول = خسارة سلوت الأولى.. نوتينجهام يهزم ليفربول بعد ثنائية الشوط الأول في برينتفورد.. رقم تاريخي لـ هالاند بالدوري الإنجليزي جوميز: العمل الجماعي سيكون سر تتويجنا بالبطولات.. والأداء تأثر لنقص الأكسجين انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(1) برينتفورد
أخر الأخبار
الإفراج عن أحد مشجعي المصري بعد سداد تلفيات استاد برج العرب 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
حمزة علاء: نطمح للقب الـ 13.. وحراسة مرمى الأهلي مسؤولية كبيرة 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(0) ريال مدريد.. بداية المباراة 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
يحيى عطية الله: جاهزون لمباراة جور ماهيا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي بالزي الأحمر أمام جور ماهيا 38 دقيقة | الكرة المصرية
ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - صناعة عبد الرحمن مجدي الأولى تعيد بيراميدز بتعادل أمام الجيش الرواندي ساعة | الكرة الإفريقية
جوارديولا: أفضل المعاناة للفوز أكثر من الانتصار بـ 4-0.. ومن الصعب السيطرة على هالاند ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 وفاة إيهاب جلال 3 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 4 إصابة أشرف داري مع المغرب