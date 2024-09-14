تشكيل مانشستر يونايتد - إريكسن يقود الوسط.. وديالو أساسي ضد ساوثامبتون
السبت، 14 سبتمبر 2024 - 13:39
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ساوثامتبون.
ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على ساوثامبتون في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويلعب كريستيان إريكسن في وسط الملعب على حساب كاسيميرو، كما يشارك أماد ديالو في في التشكيل الأساسي.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: أندري أونانا.
الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت.
الوسط: كوبي ماينو – برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن.
الهجوم: أماد ديالو – جوشوا زيركيسي – ماركوس راشفورد.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز 14 في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، بينما يحتل ساوثامبتون المركز الـ 19 بدون رصيد من النقاط.
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