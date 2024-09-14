الصفقة الـ17.. الوداد يتعاقد مع لاعب العين الإماراتي

السبت، 14 سبتمبر 2024 - 11:09

كتب : FilGoal

المهدي مبارك - الوداد

أتم نادي الوداد المغربي إجراءات التعاقد مع المهدي مبارك لاعب العين الإماراتي.

وبات مبارك الصفقة رقم 17 في الميركاتو الصيفي لنادي الوداد.

وأعلن نادي الوداد التعاقد مع المهدي مبارك لمدة موسم واحد معارا من العين.

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ويسعى الوداد لاستعادة توازانه تحت قيادة مدربه الجديد رولاني موكوينا مدرب صنداونز السابق.

المهدي مبارك قضى الموسم المنصرم معارا من العين إلى الرجاء وحصد معه لقبي الدوري المغربي وكأس المغرب.

لكن الوداد نجح في إقناع اللاعب وناديه الإماراتي بالحصول على خدماته لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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المهدي مبارك سبق له الارتباط بالانتقال لنادي الزمالك في صيف 2022، قبل أن يقرر الانتقال لنادي العين الإماراتي. (طالع التفاصيل)

الوداد أبرم بشكل رسمي 17 صفقة حتى الآن خلال هذا الصيف.

وضم الوداد كل من:

عبد العالي المحمدي (حارس مرمى) عبد المنعم بوطويل ونبيل مرموق وأيمن ديراني ومحمد مفيد وزكرياء ناسيك (مدافعين)

حمزة الساخي والبرازيلي بيدرينهو وإسماعيل بنقطيب والمهدي مبارك (وسط ملعب).

معاذ أنزو وزكرياء غيلان ونسيم الشاذلي ووليد ناسي ومحمد الرايحي وكاسيوس مايلولا ومباي نيانج (هجوم).

المهدي مبارك الوداد المغربي العين الإماراتي
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