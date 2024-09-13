عبد المنعم: راموس مثلي الأعلى.. وهكذا أصف نفسي وسر هدف الوداد

أجاب محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي على أسئلة الجماهير في حوار أجراه مع قناة ناديه عبر يوتيوب.

وقرأ المقدم تعليق أحد مشجعي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلا: "اعتنوا به. لم يعُد لاعب فريقنا ولكن يظل أحد أبنائنا".

وعلق عبد المنعم على ذلك قائلا: "أشكر كل من ساندني في الفترة الماضية. أشكر جماهير الأهلي وجماهير نيس التي تدعمني كثيرا الآن، وبإذن الله سأقدم أشياء جيدة لمساعدة الفريق وإسعاد الجماهير".

وسأل مشجع آخر عن سر قوة فخذ عبد المنعم، ليجيب قائلا: "أتدرب جيدا في الملعب وصالة الألعاب البدنية، وهي جينات أيضا".

وبسؤاله عن وصفه لطريقة لعبه بكلمات قليلة قال: "أنا هادئ وأجيد لعب الكرات الطويلة ولدي روح قوية في الملعب لمساعدة كل زملائي".

أما عن مثله الأعلى في صغره قال: "سيرخيو راموس".

وعن هدفه الشهير أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا قال: "كنت مهاجما في طفولتي وهذا صنع الفارق بالنسبة لي، حيث واصلت العمل على القفز وتوقيت التحرك والتمركز لأسجل من هذا المكان".

واختار عبد المنعم هذا الهدف كأفضل لحظة خالدة في ذاكرته من مسيرته حتى الآن.

وأضاف "خسرنا في نفس الملعب في الموسم الماضي، ولذلك كان هدفنا الخروج منه سعداء هذه المرة".

وعن شعوره قبل خوض المباراة القوية أمام مارسيليا نظرا لاعتيادة على أجواء الدربي أمام الزمالك قال: "الفريق كله مستعد ونحن نعمل بشكل جيد ودرسنا مارسيليا جيدا وبإذن الله سنعود بما يسعد الجماهير".

وأخيرا عن تعلمه للغة الفرنسية قال: "سأبدأ اليوم".

وانتقل عبد المنعم من الأهلي إلى نيس في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات الأوروبي.

وشارك عبد المنعم في فوز نيس على حساب أنجيه 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، بعدما حل بديلا في الدقيقة 68.

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.