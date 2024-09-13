متحدث الزمالك: القميص الذي سنواجه به الشرطة الكيني مؤقت.. وموقف لقاء السوبر

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 21:07

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك ضد راية

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك أن الزي الذي سيخوض به الفريق مباراة الشرطة الكيني في الكونفدرالية مؤقت.

ويحل الزمالك ضيفا على الشرطة الكيني في الثالثة من عصر غدا السبت في ذهاب دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية في ملعب نيايو الوطني من أجل الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

وتم الإعلان عن خوض الزمالك المباراة بالقميص البديل باللون الأزرق.

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وتحدث أحمد سالم قائلا: "الزي الذي سنخوض به لقاء الشرطة مؤقت ولن يكون الزي الرسمي للفريق".

وتابع "سنخوض المباراة بذلك القميص لحين تسلم القمصان الجديدة الخاصة بالموسم المقبل المتفق عليها مع شركة ZAT".

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وعن لقاء السوبر الإفريقي ضد الأهلي قال: "من المقرر أن يكون هناك زي مخصص لمباراة كأس السوبر ومجلس الإدارة حريص على ظهور الفريق بأفضل شكل ممكن والذي يليق بالنادي".

وستقام مباراة السوبر الإفريقي في الـ27 من شهر سبتمبر الجاري في ملعب المملكة آرينا في السعودية.

الزمالك الشرطة الكونفدرالية
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