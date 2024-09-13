كاف يوافق على طلب بيراميدز بالوقوف دقيقة حداد ضد الجيش الرواندي

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 18:32

كتب : بسام أبو بكر

وفاة إيهاب جلال

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طلب بيراميدز بالوقوف دقيقة حداد في مباراته أمام الجيش الرواندي حدادا على روح مدربه الأسبق إيهاب جلال.

وتوفي إيهاب جلال الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 57 عاما.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وتولى إيهاب جلال تدريب بيراميدز في الفترة ما بين سبتمبر 2021 وحتى أبريل 2022 حينما تركه من أجل تولي مسؤولية منتخب مصر خلفا لكارلوس كيروش.

وقاد إيهاب جلال بيراميدز في 27 مباراة فاز في 17 لقاء وتعادل في 6 وخسر 4 مرات.

وسجل الفريق تحت قيادته 35 هدفا واستقبل 17.

بيراميدز الجيش الرواندي إيهاب جلال
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