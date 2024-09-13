كاف يوافق على طلب الزمالك بالوقوف دقيقة حداد ضد الشرطة الكيني

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طلب الزمالك بالوقوف دقيقة حداد في مباراته أمام الشرطة الكيني حدادا على روح مدربه الأسبق إيهاب جلال.

وتوفي إيهاب جلال الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 57 عاما.

وتقدم الزمالك بطلب لكاف أمس الخميس للوقوف دقيقة حداد على روح مدربه وهو ما تم الموافقة عليه.

ويحل الزمالك ضيفا على الشرطة الكيني في الثالثة من عصر السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية في ملعب نيايو الوطني من أجل الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

وتولى إيهاب جلال تدريب الزمالك في الفترة ما بين يناير 2018 وحتى أبريل من العام ذاته.

وقاد جلال الفريق في 17 مباراة فاز في 8 وتعادل مرتين وهُزم في 7 لقاءات.

وسجل الفريق معه 24 هدفا واستقبل 21 آخرين.