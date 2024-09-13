مؤتمر أرتيتا عن - تجديد عقده وأزمة الإصابات.. وطاقة ستيرلينج

رفض ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، استبعاد قائد الفريق مارتن أوديجارد من مباراة توتنام في ديربي شمال لندن والمقررة يوم الأحد المقبل.

وتعرض أوديجارد لالتواء في الكاحل أثناء مشاركته مع منتخب النرويج.

كما تحدث أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنام عن تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات، وموقف المصابين، وأزمة خط الوسط.

وكل ما يلي جاء على لسان أرتيتا خلال المؤتمر:

* متحمس بعد تجديد تعاقدي لدينا طموحات أعلى نريد تحقيقها، لا يمكنني التفكير في مكان أفضل بعد الأشخاص الذين قابلتهم والتجارب التي ممرت بها مع هذا النادي الرابع، الأمر أفضل بكثير مما كنت أحلم به

* نحن بحاجة إلى المزيد من الاختبارات لمارتن أوديجارد، دعونا نرى ما سيحدث ومدى الإصابة، أترك هذا الأمر للطبيب، إنه على استعداد ويريد أن يكون حاضرًا في كل مباراة، وخاصة مباراة كبيرة مثل هذه، مازال أمامنا 48 ساعة، واللاعبون الذين لديهم هذا الوقت متاحون دائما

* ميكيل ميرينو يحتاج بعض الوقت لأنها إصابة في العظام وتستغرق بعض الوقت للشفاء

* سيتعين علينا الانتظار حتى تدريب السبت لمعرفة موقف جابرييل جيسوس، وريكاردو كالافيوري لتقييم حالتهما

* رحيم سترلينج.. يبدو رائعا لديه الطاقة، والابتسامة على وجهه، ويريد إثبات وجهة نظره، وأنا لست بحاجة لمعرفة مدى جودته وما يمكن أن يقدمه للفريق.. ستيرلينج يريد اللعب في كل دقيقة من المباراة، من أول مكالمة أجريتها معه عرفت في الثوان العشر الأولى أنه يتعين علينا إحضاره للفريق لأنه يريد ذلك.

وعمل سترلينج سابقًا مع أرتيتا خلال فترة وجودهما معًا في مانشستر سيتي.

وتعرض كالافيوري لإصابة في ربلة الساق خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية بين إيطاليا وفرنسا.

ويعاني أرسنال من نقص في خط الوسط بسبب إيقاف ديكلان رايس لتلقيه بطاقة حمراء أمام برايتون قبل فترة التوقف الدولي.