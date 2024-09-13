صفقان جديدتان.. 23 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة جور ماهيا

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 16:13

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - يحيى عطية الله

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى كينيا استعدادا لمواجهة جور ماهيا.

ويستعد الأهلي لملاقاة جور ماهيا الكيني في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في 15 سبتمبر في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وضمت القائمة 23 لاعبا، والتي شهدت تواجد المغربي يحيى عطية الله المنضم حديثا من نادي سوتشي الروسي، ويوسف أيمن المنضم من الدحيل القطري.

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حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - رامي ربيعه - خالد عبد الفتاح - عمر كمال - محمد هاني

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - رضا سليم - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبو علي.

وستقام المباراة على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

وتأهل جور ماهيا لدور الـ32 بعدما أقصى المريخ بانتي الجنوب السوداني في الدور التمهيدي.

بينما الأهلي حامل اللقب تم إعفائه من خوض الدور التمهيدي للمسابقة.

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