جوارديولا: أنتظر موقف هالاند.. وآكي كلما يلعب دوليا يعود مصابا

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

جوارديولا - هالاند - كانسيلو

شكك بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، في إمكانية مشاركة إرلينج هالاند مهاجم الفريق في مواجهة برينتفورد الخامسة مساء السبت، على ملعب الاتحاد بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وفقد هالاند صديقه النرويجي المقرب من العائلة إيفار إيجا، حيث نعاه عبر حسابه على إنستجرام متأثرًا برحيله.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة برينتفورد: "سننتظر لنرى ما إذا كان إيرلينج هالاند جاهزا ذهنيا وبدنيا لمواجهة برينتفورد، لقد كانت لحظة صعبة بالنسبة له ولعائلته، فقد كان قريبا منه ومن عائلته طوال حياته".

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وعلى الجانب الآخر، أعلن جوارديولا عودة رودري وفيل فودين إلى المشاركة بشكل طبيعي في المباراة: "يؤديان عملا جيدا ويتدربان وهما في حالة جيدة وجاهزان للمشاركة".

وأعلن مدرب السيتي غياب مدافعه: "سيغيب ناثان آكي بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب هولندا، وسيعود خلال فترة التوقف المقبلة في أكتوبر، في كل مرة يذهب فيها إلى هناك مع المنتخب يعود مصابًا".

وردا على اتهامات نادي مانشستر سيتي بخرق القواعد المالية: "نحن أبرياء حتى تثبت الإدانة، النادي أكد دائما على براءته ويقول إنه لديه مجموعة من الأدلة التي لا يمكن دحضها والتي تدعم موقفه".

وأكمل: "اللاعبون في غرف الملابس لا يتحدثون عن ذلك، فأنا لسه محاميا وهالاند ليس محاميا".

وتم توجيه 115 تهمة إلى مانشستر سيتي بانتهاك قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز على مدى تسع سنوات بدأت في عام 2009.

وتشمل انتهاكات القواعد المزعومة عدم تقديم معلومات مالية دقيقة لمدة 9 مواسم، وعدم الكشف عن التفاصيل الكاملة لأجر المدير الفني الأسبق روبرتو مانشيني خلال المواسم الأربعة التي قضاها في النادي من 2009 إلى 2013.

كما تشمل الاتهامات أيضًا عدم تقديم تفاصيل كاملة عن مكافآت اللاعبين على مدى 6 مواسم بين 2010 و2016.

وعن جدول المباريات المكثف زخوض مواجهة كأس كاراباو بعد يومين من مواجهة أرسنال: "سأحاول أن يلعب اللاعبون الذين لم يشاركوا أمام أرسنال في مباراة واتفورد من أجل الاستعدادا لمواجهة نيوكاسل السبت التالي".

ويخوض مانشستر سيتي عقب مباراة برنتفورد مواجهة في دوري الأبطال أمام إنتر الإيطالي يوم الأربعاء 18 سبتمبر.

وفي الأسبوع التالي يخوض مانشستر سيتي مواجهة قمة أمام أرسنال في الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي يوم الأحد 22 سبتمبر، قبل مواجهة واتفورد في كأس كاراباو يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، ثم الاستعدادا لمواجهة نيوكاسل يوم السبت 28 سبتمبر في الجولة السادسة من الدوري".

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