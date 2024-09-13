جوميز: الشرطة الكيني لن يكون منافسا سهلا.. والتتويج بالكونفدرالية أصبح ماضي

حذر جوزيه جوميز مدرب الزمالك من مواجهة فريقه المرتقبة ضد فريق الشرطة الكيني.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني، غدا السبت على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جوزيه جوميز في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للزمالك: "فريق الشرطة الكيني لن يكون منافسا سهلا، لكن الزمالك يمتلك القوة الكافية ليكون جاهزا للمباراة".

وأضاف "في كرة القدم كل شيء وارد، و علينا احترام الخصم وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز".

وشدد "التتويج بلقب الكونفدرالية بالفعل أصبح ماضي وننظر الأن إلى العمل كل يوم وبشكل سريع، لنكون قادرين على الاستمرار في التواجد على منصات التتويج".

وأتم "نمتلك قيمة فنية كبيرة على مستوى الأسماء داخل صفوف الفريق، وجودة لاعبين دوليين عالية، وهو أمر طبيعي في الزمالك بأن يمتلك عناصر قوية ودولية".

وكانت شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية قد أعلنت رسميا نقلها لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على الشرطة الكيني السبت المقبل في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة لبدء مشواره للدفاع عن لقبه في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

ولم تكشف الشبكة عن رقم القناة التي سوف تنقل المباراة.

وأصبحت قائمة الزمالك الأفريقية للموسم الجديد تضم 35 لاعباً وهم:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.