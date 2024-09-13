تفوق على كبار بريميرليج - مدرب برايتون الأفضل في شهر أغسطس

فاز الألماني فابيان هورزلر مدرب برايتون، بجائزة مدرب شهر أغسطس المقدمة من الدوري الإنجليزي.

وتفوق هورزلر، على ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وأرني سلوت المدير الفني لليفربول.

ويتم اختيار الجائزة بناءً على أصوات الجمهور، وأصوات لجنة من خبراء كرة القدم.

وأصبح المدرب الأصغر في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ31 عاما، هو أصغر مدرب يفوز بجائزة مدرب الشهر.

كما يعد فابيان هورزلر أول مدرب لفريق برايتون يفوز بالجائزة منذ كريس هيوتون في فبراير 2018.

ونجح برايتون تحت قيادة فابيان هورزلر، في العبور من أول 3 مباريات في الدوري الإنجليزي دون هزيمة، بعد الفوز أمام إيفرتون 3-0، وأمام مانشستر يونايتد 2-1، والتعادل أمام أرسنال بنتيجة 1-1.

ويحتل برايتون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، خلف مانشستر سيتي وليفربول بـ9 نقاط لكل منهما.

وتحدث هورزيلر عن الجائزة قائلاً: "الفوز بالجائزة دائمًا ما يكون أمرًا رائعًا، لأنه يؤكد على العمل الذي نقوم به، ليس فقط عملي، بل أيضًا عمل النادي بأكمله، وأعضاء الطاقم الفني واللاعبين".

وأكمل: "الفوز بهذه الكأس هو بمثابة التكاتف بين جميع عناصر النادي، والآن يتعلق الأمر بالفوز بالجائزة التالية".