تفوق على كبار بريميرليج - مدرب برايتون الأفضل في شهر أغسطس

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 14:39

كتب : FilGoal

فابيان هورزلر مدرب برايتون

فاز الألماني فابيان هورزلر مدرب برايتون، بجائزة مدرب شهر أغسطس المقدمة من الدوري الإنجليزي.

وتفوق هورزلر، على ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وأرني سلوت المدير الفني لليفربول.

ويتم اختيار الجائزة بناءً على أصوات الجمهور، وأصوات لجنة من خبراء كرة القدم.

أخبار متعلقة:
تشيلسي يعلن تمديد تعاقد نيكولاس جاسكون حتى 2033 متفوقا على صلاح.. هالاند أفضل لاعب في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي هالاند قد يغيب عن مواجهة برينتفورد

وأصبح المدرب الأصغر في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ31 عاما، هو أصغر مدرب يفوز بجائزة مدرب الشهر.

كما يعد فابيان هورزلر أول مدرب لفريق برايتون يفوز بالجائزة منذ كريس هيوتون في فبراير 2018.

ونجح برايتون تحت قيادة فابيان هورزلر، في العبور من أول 3 مباريات في الدوري الإنجليزي دون هزيمة، بعد الفوز أمام إيفرتون 3-0، وأمام مانشستر يونايتد 2-1، والتعادل أمام أرسنال بنتيجة 1-1.

ويحتل برايتون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، خلف مانشستر سيتي وليفربول بـ9 نقاط لكل منهما.

وتحدث هورزيلر عن الجائزة قائلاً: "الفوز بالجائزة دائمًا ما يكون أمرًا رائعًا، لأنه يؤكد على العمل الذي نقوم به، ليس فقط عملي، بل أيضًا عمل النادي بأكمله، وأعضاء الطاقم الفني واللاعبين".

وأكمل: "الفوز بهذه الكأس هو بمثابة التكاتف بين جميع عناصر النادي، والآن يتعلق الأمر بالفوز بالجائزة التالية".

فابيان هورزلر مدرب برايتون مدرب الشهر الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ماريسكا: سانشو ليس خطرا.. ولا أعرف شيئا عما بينه وبين تين هاج مؤتمر مارسيكا: لم أعمل مع 40 لاعبا أبدا.. وسعيد بتجديد جاكسون بوستيكوجلو: بنتانكور يجب أن يُعاقب عما فعله في سون ولكن مؤتمر أرتيتا عن - تجديد عقده وأزمة الإصابات.. وطاقة ستيرلينج جوارديولا: أنتظر موقف هالاند.. وآكي كلما يلعب دوليا يعود مصابا تشيلسي يعلن تمديد تعاقد نيكولاس جاسكون حتى 2033 متفوقا على صلاح.. هالاند أفضل لاعب في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي هالاند قد يغيب عن مواجهة برينتفورد
أخر الأخبار
ماريسكا: سانشو ليس خطرا.. ولا أعرف شيئا عما بينه وبين تين هاج 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب جور ماهيا: نلعب في الثالثة عصرا لأن اللاعبين المصريين لا يحبون ذلك ساعة | الكرة المصرية
وكيل بوبيندزا: خفض راتبه لأكثر من النصف.. وأشخاص أرسلوا له أخبار بالفرنسية عن قضايا الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
احتفالية رونالدو كادت أن تكون باكية.. النصر يخطف التعادل من الأهلي في الوقت القاتل 2 ساعة | سعودي في الجول
عبد المنعم: راموس مثلي الأعلى.. وهكذا أصف نفسي وسر هدف الوداد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أبرزهم صلاح.. الكشف عن تقييم بطاقات 6 لاعبين مصريين في EA FC 25 2 ساعة | Gamers
مؤتمر مارسيكا: لم أعمل مع 40 لاعبا أبدا.. وسعيد بتجديد جاكسون 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب محمد شريف وطارق حامد.. الخليج يخسر من التعاون وضمك يفوز على الأخدود 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 وفاة إيهاب جلال 4 إصابة أشرف داري مع المغرب