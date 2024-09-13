تشيلسي يعلن تمديد تعاقد نيكولاس جاسكون حتى 2033

أعلن نادي تشيلسي تمديد عقد مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون لمدة عامين، حتى عام 2033، ليبقى في الفريق لـ9 سنوات قادمة.

وانضم نيكولاس إلى البلوز في أواخر يونيو 2023، قادما من فياريال الإسباني.

وسجل جاسكون 17 هدفًا في جميع المسابقات في 48 مباراة، فيما نجح هذا الموسم في تسجيل هدفين في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وعقب اللاعب البالغ من العمر 23 على تمديد تعاقده: "أنا سعيد جدًا بتوقيع عقد جديد والبقاء في النادي، أشعر بسعادة غامرة لأن النادي يثق بي والبقاء هنا لسنوات عديدة."

وتألق جاسكون في صفوف فياريال موسم 2022 - 2023 إذ سجل 13 هدفا، وكذلك حجز لنفسه مكانا في تشكيل السنغال بكأس العالم قطر 2022 .