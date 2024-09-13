متفوقا على صلاح.. هالاند أفضل لاعب في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي

تفوق إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي على محمد صلاح نجم ليفربول في سباق جائزة لاعب شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي.

ونجح هالاند في تسجيل 7 أهداف، خلال 3 مباريات خاضها مع مانشستر سيتي في شهر أغسطس.

وتفوق هالاند على منافسيه على الجائزة: محمد صلاح (ليفربول) بوكايو ساكا (أرسنال)، ديفيد رايا (أرسنال)، أونانا (أستون فيلا)، كول بالمر(تشيلسي)، داني ويليبك (برايتون).

وسجل هالاند هدفا في فوز مانشستر سيتي على تشيلسي 2-0 بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وأحرز المهاجم النرويجي 3 أهداف (هاتريك) في فوز سيتي على إبسويتش تاون 4-1 بالجولة الثانية.

وعاد هالاند ليسجل هاتريك مجددا في فوز مانشستر سيتي على وست هام 3-1 بالجولة الثالثة.

أما النجم المصري محمد صلاح فسجل 3 أهداف وصنع مثلهم خلال الجولات الثلاث الماضية.

وسجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر في فوز ليفربول على إبسويتش تاون 2-0 بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول على برينتفورد بهدفين دون رد على ملعب آنفيلد بالجولة الثانية.

وعاد صلاح ليسجل هدفا ويصنع هدفين في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد 3-0 بالجولة الثالثة.