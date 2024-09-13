هالاند قد يغيب عن مواجهة برينتفورد

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 13:13

كتب : FilGoal

هدف هالاند في وست هام

قد يغيب إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، عن مواجهة الفريق أمام برينتفورد، الساعة الخامسة مساء السبت على ملعب الاتحاد.

ومنح مانشستر سيتي مهاجمه إجازة بعد وفاة صديقه النرويجي المقرب إيفار إيجا.

ونعى هالاند صديقه عبر انستجرام: "كم كنت أسطورة يا إيفار. لا يمكن للكلمات أن تصف مقدار ما تعنيه بالنسبة لي، لا يمكن للكلمات أن تصف مدى صعوبة افتقادك، شكرا جزيلا على كل ما بذلته لي يا مجنون، سنلتقي مرة أخرى، ارقد في سلام".

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، منح هالاند إجازة إنسانية إذا رغب في عدم لعب مباراة برينتفورد.

وتدرب هالاند بشكل طبيعي يوم الخميس مع الفريق، لكن جوارديولا أصر على أن الأسرة تأتي أولا ولن يمانع إذا رغب النرويجي في الحصول على راحة إنسانية.

ويحتل هالاند صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف في 3 مباريات.

ويتقاسم مانشستر سيتي وليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، بـ9 نقاط، وذلك بعد 3 جولات من انطلاق المسابقة.

وساعد إيفار إيجا، البالغ من الغمر 59 عاما، هالاند في مسيرته، وأشار هالاند إليه باسم "العم".

وكان إيجا حاضرًا في تقديم مانشستر سيتي لهالاند في يوليو 2022، وكذلك حصر حفل الكرة الذهبية العام الماضي لدعم صديقه.

هالاند جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ماريسكا: سانشو ليس خطرا.. ولا أعرف شيئا عما بينه وبين تين هاج مؤتمر مارسيكا: لم أعمل مع 40 لاعبا أبدا.. وسعيد بتجديد جاكسون بوستيكوجلو: بنتانكور يجب أن يُعاقب عما فعله في سون ولكن مؤتمر أرتيتا عن - تجديد عقده وأزمة الإصابات.. وطاقة ستيرلينج جوارديولا: أنتظر موقف هالاند.. وآكي كلما يلعب دوليا يعود مصابا تفوق على كبار بريميرليج - مدرب برايتون الأفضل في شهر أغسطس تشيلسي يعلن تمديد تعاقد نيكولاس جاسكون حتى 2033 متفوقا على صلاح.. هالاند أفضل لاعب في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
ماريسكا: سانشو ليس خطرا.. ولا أعرف شيئا عما بينه وبين تين هاج 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب جور ماهيا: نلعب في الثالثة عصرا لأن اللاعبين المصريين لا يحبون ذلك ساعة | الكرة المصرية
وكيل بوبيندزا: خفض راتبه لأكثر من النصف.. وأشخاص أرسلوا له أخبار بالفرنسية عن قضايا الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
احتفالية رونالدو كادت أن تكون باكية.. النصر يخطف التعادل من الأهلي في الوقت القاتل 2 ساعة | سعودي في الجول
عبد المنعم: راموس مثلي الأعلى.. وهكذا أصف نفسي وسر هدف الوداد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أبرزهم صلاح.. الكشف عن تقييم بطاقات 6 لاعبين مصريين في EA FC 25 2 ساعة | Gamers
مؤتمر مارسيكا: لم أعمل مع 40 لاعبا أبدا.. وسعيد بتجديد جاكسون 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب محمد شريف وطارق حامد.. الخليج يخسر من التعاون وضمك يفوز على الأخدود 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 وفاة إيهاب جلال 4 إصابة أشرف داري مع المغرب