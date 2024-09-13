هالاند قد يغيب عن مواجهة برينتفورد

قد يغيب إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، عن مواجهة الفريق أمام برينتفورد، الساعة الخامسة مساء السبت على ملعب الاتحاد.

ومنح مانشستر سيتي مهاجمه إجازة بعد وفاة صديقه النرويجي المقرب إيفار إيجا.

ونعى هالاند صديقه عبر انستجرام: "كم كنت أسطورة يا إيفار. لا يمكن للكلمات أن تصف مقدار ما تعنيه بالنسبة لي، لا يمكن للكلمات أن تصف مدى صعوبة افتقادك، شكرا جزيلا على كل ما بذلته لي يا مجنون، سنلتقي مرة أخرى، ارقد في سلام".

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، منح هالاند إجازة إنسانية إذا رغب في عدم لعب مباراة برينتفورد.

وتدرب هالاند بشكل طبيعي يوم الخميس مع الفريق، لكن جوارديولا أصر على أن الأسرة تأتي أولا ولن يمانع إذا رغب النرويجي في الحصول على راحة إنسانية.

ويحتل هالاند صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف في 3 مباريات.

ويتقاسم مانشستر سيتي وليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، بـ9 نقاط، وذلك بعد 3 جولات من انطلاق المسابقة.

وساعد إيفار إيجا، البالغ من الغمر 59 عاما، هالاند في مسيرته، وأشار هالاند إليه باسم "العم".

وكان إيجا حاضرًا في تقديم مانشستر سيتي لهالاند في يوليو 2022، وكذلك حصر حفل الكرة الذهبية العام الماضي لدعم صديقه.