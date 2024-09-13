أرقام قياسية في انتظار صلاح وليفربول أمام نوتنجهام
الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 12:50
كتب : FilGoal
يستضيف ليفربول فريق نوتنجهام فورست على ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، والمقررة في تمام الساعة الخامسة مساء السبت.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويتقاسم ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، بـ9 نقاط نفس رصيد مانشستر سيتي، وذلك بعد 3 جولات من انطلاق المسابقة.
حقق ليفربول الفوز أمام إيبسويتش تاون في الافتتاحية 2-0، قبل تكرار النتيجة ذاتها أمام برنتفورد على ملعب أنفليد، ثم في الفوز في ديربي الشمال الغربي أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 3-0.
ويحتل محمد صلاح، ولويس دياز قائمة هدافي ليفربول هذا الموسم بـ3 أهداف لكل لاعب.
ويمكن لليفربول ومحمد صلاح، أن يحققا أرقاما استثنائية حال الفوز وإحراز الأهداف في شباك نوتنجهام السبت:
* يمكن أن يصبح محمد صلاح أول لاعب في ليفربول على الإطلاق يسجل في المباريات الأربع الأولى بالدوري الإنجليزي، حيث سبق وسجل 3 أهداف في المباريات الثلاث بواقع هدف في كل مباراة.
وجاءت جميع أهداف محمد صلاح خلال المباريات الثلاث الأولى في الشوط الثاني.
* يمكن أن يصبح سلوت أول مدرب لليفربول يفوز في المباريات الأربع الافتتاحية في الدوري دون استقبال أي هدف.
* كما يمكن لليفربول أن يعادل الرقم القياسي للنادي من خلال الحفاظ على نظافة شباكه في المباريات الأربع الافتتاحية للدوري، وهو ما تم تحقيقه في 2005-2006، ولكن تعادل وقتها الريدز سلبيا في 3 مباريات أمام ميدلزبره وتوتنام ومانشستر يونايتد وفاز في مباراة سندرلاند 1-0، ولم يحقق الفوز في جميع مبارياته مثل هذا الموسم، وإنما اكتفى بالحفاظ على شباكه نظيفة.
* سيصل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر إلى 50 مباراة مع ليفربول.