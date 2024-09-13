أرقام قياسية في انتظار صلاح وليفربول أمام نوتنجهام

يستضيف ليفربول فريق نوتنجهام فورست على ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، والمقررة في تمام الساعة الخامسة مساء السبت.

ويتقاسم ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، بـ9 نقاط نفس رصيد مانشستر سيتي، وذلك بعد 3 جولات من انطلاق المسابقة.

حقق ليفربول الفوز أمام إيبسويتش تاون في الافتتاحية 2-0، قبل تكرار النتيجة ذاتها أمام برنتفورد على ملعب أنفليد، ثم في الفوز في ديربي الشمال الغربي أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 3-0.

ويحتل محمد صلاح، ولويس دياز قائمة هدافي ليفربول هذا الموسم بـ3 أهداف لكل لاعب.

ويمكن لليفربول ومحمد صلاح، أن يحققا أرقاما استثنائية حال الفوز وإحراز الأهداف في شباك نوتنجهام السبت:

* يمكن أن يصبح محمد صلاح أول لاعب في ليفربول على الإطلاق يسجل في المباريات الأربع الأولى بالدوري الإنجليزي، حيث سبق وسجل 3 أهداف في المباريات الثلاث بواقع هدف في كل مباراة.

وجاءت جميع أهداف محمد صلاح خلال المباريات الثلاث الأولى في الشوط الثاني.

* يمكن أن يصبح سلوت أول مدرب لليفربول يفوز في المباريات الأربع الافتتاحية في الدوري دون استقبال أي هدف.

* كما يمكن لليفربول أن يعادل الرقم القياسي للنادي من خلال الحفاظ على نظافة شباكه في المباريات الأربع الافتتاحية للدوري، وهو ما تم تحقيقه في 2005-2006، ولكن تعادل وقتها الريدز سلبيا في 3 مباريات أمام ميدلزبره وتوتنام ومانشستر يونايتد وفاز في مباراة سندرلاند 1-0، ولم يحقق الفوز في جميع مبارياته مثل هذا الموسم، وإنما اكتفى بالحفاظ على شباكه نظيفة.

* سيصل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر إلى 50 مباراة مع ليفربول.