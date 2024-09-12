"كل المعلومات لا تستند إلى أساس".. رامي عباس يعلق على مستقبل صلاح

علق رامي عباس وكيل محمد صلاح، على التقارير التي تتحدث عن مستقبل نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال صلاح عقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، بعد فوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز: "كما تعلمون إنها السنة الأخيرة لي هنا مع النادي وأريد الاستمتاع بها قدر المستطاع".

وكتب رامي عباس عبر صفحته على تويتر: "كل هؤلاء الصحفيين الذين يزعمون معرفتهم بمعلومات حصرية عن مستقبل محمد، ينشرون إدعاءات ومنشورات لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق".

وأكمل وكيل صلاح: "لا وجود لمصادر مقربة من صلاح.. مجرد روابط خادعة".

واختتم: "هذا المنشور فقط من أجل إخباركم بأنهم لا يعرفون شيئا".

وتحدث صلاح عن مستقبله بعد مباراة يونايتد: "سنرى إن كنت سأستمر أم لا، لم يتحدث معي أحد من النادي حتى الآن، لذلك فالأمر ليس بيدي".

وصنع صلاح أول هدفين للريدز، وسجل الثالث في دربي الشمال الغربي بين ليفربول ويونايتد.

صلاح الذي يخوض موسمه الثامن في أنفيلد لعب 3 مباريات مع ليفربول سجل 3 أهداف وصنع مثلهم.