قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني

أعلنت شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية رسميا نقلها لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على الشرطة الكيني السبت المقبل في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة لبدء مشواره للدفاع عن لقبه في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

ولم تكشف الشبكة عن رقم القناة التي سوف تنقل المباراة.

وأصبحت قائمة الزمالك الأفريقية للموسم الجديد تضم 35 لاعباً وهم:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.