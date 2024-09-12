تين هاج ردا على رونالدو: هو من قال إن يونايتد لا يمكنه الفوز بالدوري

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 22:42

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد

رد إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على تصريحات كريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق والنصر السعودي الحالي.

وكان كريستيانو رونالدو قد قال في قناته عبر يوتيوب إنه لا يجب على مدرب مانشستر يونايتد أن يقول إن الفريق لن ينافس على الدوري أو دوري الأبطال.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "رونالدو هو من قال إن مانشستر يونايتد لا يمكنه الفوز بالدوري".

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وأوضح "إنه بعيد للغاية عن مانشستر في السعودية. وكل شخص يحق له تكوين رأيه ولا بأس بذلك".

وعن مستقبل الفريق أوضح ""سنرى أين سنكون في مايو القادم. لا زلنا في توقيت مبكر من الموسم".

وأضاف "الأمور تتمحور حول الفوز بالألقاب والوصول إلى أعلى مستوى يمكننا بلوغه في الدوري وبذل كل ما لدينا للفوز بكل مباراة".

وأكمل "في العملية الحالية أعرف أين نحن وما يجب فعله. قلت من قبل إننا في فترة انتقالية وعلينا دمج اللاعبين الشباب في الفريق والتعامل مع الإصابات".

رونالدو لعب في يونايتد بين عامي 2003 و2009، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 2008 والكرة الذهبية لنفس العام، بالإضافة للقب الدوري الإنجليزي 3 مرات.

انتقل صاروخ ماديرا بعد ذلك إلى ريال مدريد وقضى معه 9 سنوات، ثم انتقل إلى يوفنتوس في 2018، ثم عاد إلى يونايتد في 2021.

في صيف 2022 تولى إريك تين هاج قيادة مانشستر يونايتد، ليبدأ الصراع بين الرجلين، حيث تأخر رونالدو في العودة إلى الفترة التحضيرية، وبالتالي لم يمنحه تين هاج الكثير من المشاركات الأساسية في الدوري.

أحد أبرز محطات الخلاف حين غادر رونالدو ملعب أولد ترافورد في الدقائق الأخيرة أمام توتنام هوتسبر خلال فوز الفريق 2-0، احتجاجا على عدم مشاركته.

ومع استمرار الأمور في التصاعد أجرى الدون حواره الشهير مع بيرس مورجان الذي هاجم خلاله تين هاج وإدارة النادي، ثم تم فسخ عقده لينتقل مجانا إلى النصر في بداية 2023.

وجمع يونايتد 3 نقاط من أول 3 مباريات في الدوري حتى الآن.

افتتح الشياطين الحمر المسيرة بالفوز على فولام 1-0، ثم خسر أمام برايتون 2-1، وأخيرا أمام الغريم ليفربول 3-0.

ويعود يونايتد لمنافسات الدوري بمواجهة ساوثامبتون في الجولة الرابعة يوم 14 سبتمبر.

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