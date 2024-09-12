مدير نيس الرياضي: هذا ما يميز عبد المنعم عن تجارب مصرية أخرى

كشف فلوريان موريس المدير الرياضي لنادي نيس عن كواليس التعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الأهلي السابق.

وقال موريس في المؤتمر الصحفي: "في الحقيقة هذه الأمور تتطلب بعض الوقت لأنه (الدوري المصري) ليس بطولة نتابعها اعتياديا بما يكفي".

وأضاف "في المعتاد نحن لا نرسل الكشافين إلى مصر كل عطلة نهاية أسبوع لمراقبة المباريات، ولكن الفضل لمحتوى الفيديو الآن الذي نعمل عليه كثيرًا الآن في استكشاف اللاعبين إلى جانب البيانات تحديدا".

وأكمل "هكذا ظهر محمد على رادارنا حيث راقبناه بكثافة عن طريق الفيديو خلال الأشهر الماضية، وسريعا لاحظنا وجود إمكانية لأنه ليس من السهل أن تخرج لاعبا مصريا من سياقه، ولكن كما قال هو بنفسه: في عمر 25 عاما فهذا توقيت جيد".

وأوضح "بعض اللاعبين المصريين الآخرين وصلوا في توقيت أبكر ولم ينجحوا في أوروبا لأنهم يعيشون سياقا له خصوصية شديدة في أجواء استثنائية وأندية استثنائية، ولذلك يكون الخروج صعبا بالنسبة لهم ولكني أعتقد أن هذا هو السن المثالي بالنسبة له".

وتابع "لقد وصل ولديه الكثير من النضج، فحين نسمعه يناقش أو يتحدث نشعر بالكثير من النضج والهدوء، ولن أخفي أن خلف كل ذلك هناك بعض الأشياء التي حدثت له ولنا أيضا، فقد تلقيت الكثير من رسائل "واتساب" من الصحفيين المصريين".

وواصل "لقد شعرنا بالكثير من الأشياء التي حدثت في كواليس التعاقد مع محمد، ولكن الأهم من كل ذلك كان اللاعب الذي نراقبه، ونحن نرى لاعبًا قادرًا على الاندماج في الدوري الفرنسي الذي يتطلب الكثير من الأشياء من المدافعين".

وأضاف "على الرغم من طوله المتوسط بالنسبة لقلب دفاع، وفي خط دفاع ثلاثي هذا الأمر ليس بتلك الأهمية، إلا أن لعبه بالرأس جيد للغاية وشراسته كمدافع تصل للمستوى الذي نتوقعه، ولديه جودة فنية ستسمح للفريق بخروج الكرة بصورة مثيرة للاهتمام".

واختتم "أود أن أشكر الأشخاص الذين اعتنوا بوصوله والوكلاء الذين مثلوه، فقد كانت الأمور سلسة حقًا من الانطلاق إلى الوصول وهذا جدير بالذكر لأن الأمور كانت شبه مثالية من البداية للنهاية".

وانتقل عبد المنعم من الأهلي إلى نيس في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات الأوروبي.

وشارك عبد المنعم في فوز نيس على حساب أنجيه 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، بعدما حل بديلا في الدقيقة 68.

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.