قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة المصري والهلال الليبي

أعلن المصري نقل مباراته ضد الهلال الليبي عبر قناة "الوسط" الليبية والتي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات.

ويحل المصري ضيفا على الهلال الليبي الأحد المقبل في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

وأوضح المصري أن تردد القناة هو 11095 أفقي بمعامل ترميز 27500.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة إلى دور المجموعات.

وجاءت قائمة المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد - محمود حمدي - محمد شحاتة.

الدفاع: أحمدعيد - باهر المحمدي - محمد دبش - كريم العراقي - محمد هاشم - حسين السيد - عمرو سعداوي.

الوسط: حسين فيصل - محمود حمادة - عبد الرحيم دغموم - أمادو با - حسن علي - يوسف الجوهري - خالد الغندور - محمد مخلوف.

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن - كريم بامبو - محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.

ويترأس بعثة المصري، محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول.

وتضم البعثة 38 فردا بينهم 23 لاعبا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

وكان المصري تجنب المشاركة في الدور التمهيدي من البطولة والذي اضطر الهلال الليبي لخوضه.

وأنهى المصري موسمه المحلي في المركز الرابع من الدوري.

ولكن الفريق البورسعيدي تأهل للكونفدرالية بفضل تواجده في المربع الذهبي وقت احتساب نتائج الدور الأول من الدوري لتحديد أسماء المشاركين قاريا الموسم المقبل.

فيما وصل لنصف نهائي كأس مصر وودع المسابقة بركلات الترجيح على يد بيراميدز.