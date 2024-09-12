قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة الأهلي وجور ماهيا

أعلنت شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية رسميا نقلها لمباراة الأهلي ضد جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على جور ماهيا الأحد المقبل في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة لبدء مشواره للدفاع عن لقبه في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ولم تكشف الشبكة عن رقم القناة التي سوف تنقل المباراة.

بداية مشوار حامل اللقب 🏆 مباراة الأهلي المصري ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا 🔴🦅 حصريا عبر قنوات #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/q6yQqmQkcb — ADSportsTV (@ADSportsTV) September 12, 2024

وستقام المباراة على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

وتأهل جور ماهيا لدور الـ32 بعدما أقصى المريخ بانتي الجنوب السوداني في الدور التمهيدي.

بينما الأهلي حامل اللقب تم إعفائه من خوض الدور التمهيدي للمسابقة.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن قائمة الأهلي الإفريقية:

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي.

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.