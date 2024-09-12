مصدر من سيراميكا لـ في الجول: ندعو اتحاد الكرة لفتح تحقيق في أزمة دعدور

دعا مصدر من نادي سيراميكا كليوباترا، اتحاد الكرة، بفتح تحقيق عاجل في أزمة أحمد دعدور حارس مرمى الفريق السابق.

وقال المصدر في تصريحات لـFilGoal.com: "النادي أنهى تعاقده مع الحارس أحمد دعدور، بشكل احترافي، عبر إخلاء طرف متبادل، مع منحه مستحقاته المالية بالكامل، وفقًا للشروط التعاقدية المنصوص عليها، كما هو الحال دائماً في كل العقود التي يبرمها النادي".

وأكمل المصدر: "نادي سيراميكا كليوباترا يدعو اتحاد الكرة، لفتح تحقيق عاجل، لكشف الحقائق كاملة، بنزاهة وشفافية، دون مزايدة لا تليق بالأسس التي يطبقها النادي في كل أموره التعاقدية".

وانضم دعدور إلى نادي سيراميكا كليوباترا في صيف 2023، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها محمد كوكو حارس مرمى الفريق.

ولعب دعدور خلال مسيرته لأندية المقاصة، والأسيوطي ثم بيراميدز بمسماه الجديد، وإيسترن كومباني، والمصري، ثم سيراميكا كليوباترا في خطوته الأخيرة.

وحقق سيراميكا كليوباترا بطولة كأس الرابطة موسمين على التوالي.

وكان دعدور اتهم أحد المسؤولين في سيراميكا كليوباترا بمساومته وإجباره على فسخ تعاقده والإساءة لسمعته.. طالع تفاصيل التصريحات من هنا