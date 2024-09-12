طلب من بيراميدز إلى كاف بشأن إيهاب جلال

تقدم بيراميدز بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لارتداء شارات سوداء والوقوف دقيقة حداد على روح مدربه الأسبق إيهاب جلال خلال لقاء الجيش الرواندي.

وتوفي إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي أمس الأربعاء عن عمر يناهز 57 سنة بعد صراع مع المرض.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر بيراميدز رد كاف على طلبه قبل المباراة.

وتولى إيهاب جلال تدريب بيراميدز في الفترة ما بين سبتمبر 2021 وحتى أبريل 2022 حينما تركه من أجل تولي مسؤولية منتخب مصر خلفا لكارلوس كيروش.

وقاد إيهاب جلال بيراميدز في 27 مباراة فاز في 17 لقاء وتعادل في 6 وخسر 4 مرات.

وسجل الفريق تحت قيادته 35 هدفا واستقبل 17.