الأهلي يعلن قيد رباعي الشباب في القائمة الإفريقية

أعلن سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال المدير في الأهلي قيد رباعي اللاعبين الشباب في قائمة الفريق الإفريقية.

وكشف قمصان عبر موقع الأهلي الرسمي عن قيد أحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ وسمير محمد ومصطفى أبو الخير.

وبذلك يستحق الأهلي الاستفادة من الرباعي الشاب بداية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

كما أتم الأهلي قيد الوافد الجديد عليه من الإسماعيلي عمر الساعي في القائمة ذاتها.

ويستعد الأهلي لملاقاة جور ماهيا الكيني في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في 15 سبتمبر في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وستقام المباراة على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

وتأهل جور ماهيا لدور الـ32 بعدما أقصى المريخ بانتي الجنوب السوداني في الدور التمهيدي.

بينما الأهلي حامل اللقب تم إعفائه من خوض الدور التمهيدي للمسابقة.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن قائمة الأهلي الإفريقية:

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي.

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.