مصدر من فاركو لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع زهير المترجي

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 16:36

كتب : هاني العوضي

زهير المترجي يسجل ويحتفل بهدف الوداد ضد الأهلي - نهائي دوري أبطال إفريقيا

أتم نادي فاركو اتفاقه مع المغربي زهير المترجي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

زهير المترجي

النادي : الوداد الرياضي

فاركو

وبات المترجي لاعبا حرا عقب نهاية تعاقده مع الخالدية البحريني.

وقال مصدر من نادي فاركو لـFilGoal.com: "أتممنا الاتفاق مع المغربي زهير المترجي نجم الوداد السابق لضمه في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل".

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وأضاف "اللاعب وقع على عقود انضمامه لمدة 3 سنوات تمهيدا لضمه في صفقة انتقال حر".

المترجي صاحب الـ28 عاما قضى النصف الثاني من الموسم المنصرم مع الخالدية البحريني.

وكان FilGoal.com قد أشار إلى أن زهير المترجي جناح الوداد المغربي قد تم عرضه على المصري البورسعيدي في الصيف الماضي. (طالع التفاصيل)

لكن صفقة انتقال نجم الوداد السابق للنادي البورسعيدي لم يكتب لها النجاح.

ونشأ المترجي بين صفوف الوداد، وخرج في إعارتين لحسنية أغادير وأولمبيك خريبكة.

واشتهر المترجي بتسجيله لهدفي فوز الوداد على الأهلي بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

كما ظهر في نهائي قبل النسخة الماضية (2023) بين الفريقين نفسهما، والذي انتهى بفوز الأهلي بمجموع المباراتين 3-2.

زهير المترجي الوداد المغربي
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