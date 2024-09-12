أرسنال يعلن تجديد تعاقد أرتيتا

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 14:57

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

أعلن نادي أرسنال بشكل رسمي تجديد تعاقد ميكيل أرتيتا المدير الفني بعقد طويل الأمد.

وكان من المقرر نهاية تعاقد أرتيتا مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة ذا أثليتك في وقت سابق من اليوم الخميس عن تمديد تعاقد أرتيتا مع أرسنال حتى صيف 2027.

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وزادت الشكوك حول مستقبل أرتيتا خلال الفترة الماضية قبل أن يتفق الطرفان على إزالة الشكوك بعقد جديد.

وجمع أرسنال هذا الموسم في الدوري الإنجليزي 7 نقاط عقب مرور ثلاث جولات بفوزين وتعادل.

ودعم أرسنال صفوفه هذا الموسم بالثلاثي ميكيل ميرينو وريكاردو كالافيوري وأخيرا رحيم ستيرلينج.

وتم تصعيد أرتيتا ليصبح المدير الفني في أخر 2019 بعدما حل بدلا من أوناي إيمري.

وتوج أرتيتا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2020 قبل أن يعيد أرسنال لدوري أبطال أوروبا 2023 بعد غياب سبع سنوات، وذلك بعد احتلال المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.

ووقع أرتيتا في 2022 مع أرسنال ومنح الفريق قوة خلال الموسمين الماضيين.

وفي مارس الماضي نجح أرتيتا -42 عاما- في تحقيق الفوز رقم 100 بالدوري الإنجليزي كمدرب.

وحقق أرتيتا بذلك هذا الإنجاز أسرع بعشر مباريات من أرسين فينجر المدير الفني التاريخي لأرسنال.

وبدأ أرتيتا عمله عقب اعتزاله كرة القدم مع أرسنال في 2016، عندما كان مساعدا لبيب جوارديولا في الجهاز الفني لمانشستر سيتي.

الدوري الإنجليزي أرسنال ميكيل أرتيتا
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