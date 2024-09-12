بضم الخماسي الجديد.. بعثة المصري تطير إلى ليبيا لمواجهة الهلال في الكونفدرالية

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

بعثة المصري

غادرت بعثة فريق المصري مطار القاهرة في طريقها إلى بنغازي استعدادا لخوض منافسات ذهاب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية.

ويحل المصري ضيفا على هلال بنغازي الليبي مساء الأحد ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي.

وحدد الهلال الليبي 15 سبتمبر المقبل موعدا لمباراته ضد المصري في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

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وستقام المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب شهداء بنينا في بني غازي والمغطى بالنجيل الصناعي والذي يتسع لـ11 ألف متفرج.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة إلى دور المجموعات.

وضم المصري خمس صفقات بشكل رسمي استعدادا للموسم الجديد وهم خالد الغندور وكريم بامبو ومحمد هاشم ومحمد مخلوف ومحمود حمدي.

وجاءت قائمة المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد - محمود حمدي - محمد شحاتة.

الدفاع: أحمدعيد - باهر المحمدي - محمد دبش - كريم العراقي - محمد هاشم - حسين السيد - عمرو سعداوي.

الوسط: حسين فيصل - محمود حمادة - عبد الرحيم دغموم - أمادو با - حسن علي - يوسف الجوهري - خالد الغندور - محمد مخلوف.

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن - كريم بامبو - محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.

ويترأس بعثة المصري، محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول.

وتضم البعثة 38 فردا بينهم 23 لاعبا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

ويخوض فريق المصري مساء اليوم على أحد ملاعب بنغازي المغطاة بالنجيل الصناعي..

وكان المصري تجنب المشاركة في الدور التمهيدي من البطولة والذي اضطر الهلال الليبي لخوضه.

وأنهى المصري موسمه المحلي في المركز الرابع من الدوري.

ولكن الفريق البورسعيدي تأهل للكونفدرالية بفضل تواجده في المربع الذهبي وقت احتساب نتائج الدور الأول من الدوري لتحديد أسماء المشاركين قاريا الموسم المقبل.

فيما وصل لنصف نهائي كأس مصر وودع المسابقة بركلات الترجيح على يد بيراميدز.

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