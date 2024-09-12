قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق القيد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بينما الزمالك هو حامل لقب الكونفدرالية.

وتقام المباراة يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض.

وكان كاف قد سمح بمد القيد لمواجهة السوبر الإفريقي من 1 إلى 12 سبتمبر الجاري.

وعلم FilGoal.com أن القيد الخاص بقائمة السوبر الإفريقي سيتم غلقه في تمام الثانية عشر منتصف الليل بمساء اليوم الخميس.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السماح للاعبين الذين تم قيدهم خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر بخوض مواجهة السوبر الإفريقي لكنهم لن يشاركوا في الدور التمهيدي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ونجح الزمالك خلال فترة 1 إلى 12 سبتمبر من ضم بشكل رسمي كل من:

- المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان على سبيل الإعارة

- الفلسطيني عمر فرج مهاجم أيك السويدي.

- محمد حمدي ظهير وجناح أيسر إنبي على سبيل الإعارة.

- السنغالي سيدي ندياي مهاجم جيدياوايي كأحد صفقات تحت السن.

* خلال الساعات القليلة المقبلة سيعلن الزمالك بشكل رسمي ضم البولندي كونراد ميشالاك جناح أحد السعودي.

وينتظر الزمالك حل أزمة الجابوني أرون بوبيندزا مهاجم سينسيناتي السابق والذي لم يصل القاهرة حتى الآن.

ويحق للزمالك قيد أي من اللاعبين السابقين في قائمة السوبر الإفريقي لكن لن يشارك الخماسي في تمهيدي الكونفدرالية.

أما الأهلي فنجح خلال فترة 1 إلى 12 سبتمبر من قيد:

- عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي

ويعتبر الساعي هو الصفقة الوحيدة للأهلي والتي تم قيدها في فترة مد القيد من كاف.

بينما نجح الأهلي سابقا في ضم كل من يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة والمغربيين يحيى عطية الله وأشرف داري.

وكان الأهلي قريبا من ضم محمد بن رمضان لاعب وسط فرينكفاروزي المجري لكن الصفقة لم تتم في النهاية.