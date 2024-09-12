قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 10:47

كتب : FilGoal

التصميم الجديد لكأس السوبر الإفريقي

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق القيد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بينما الزمالك هو حامل لقب الكونفدرالية.

وتقام المباراة يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض.

أخبار متعلقة:
تركي آل الشيخ يكشف تطورات السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك خدمة في الجول - طرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك قبل أيام من السوبر الإفريقي.. المملكة أرينا لن يستضيف الكلاسيكو السعودي جوزيه جوميز: بنتايك ظهر بشكل جيد ويحتاج للتأقلم.. وأقدر حديث الجماهير عن السوبر الإفريقي ولكن

وكان كاف قد سمح بمد القيد لمواجهة السوبر الإفريقي من 1 إلى 12 سبتمبر الجاري.

وعلم FilGoal.com أن القيد الخاص بقائمة السوبر الإفريقي سيتم غلقه في تمام الثانية عشر منتصف الليل بمساء اليوم الخميس.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السماح للاعبين الذين تم قيدهم خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر بخوض مواجهة السوبر الإفريقي لكنهم لن يشاركوا في الدور التمهيدي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ونجح الزمالك خلال فترة 1 إلى 12 سبتمبر من ضم بشكل رسمي كل من:

- المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان على سبيل الإعارة

- الفلسطيني عمر فرج مهاجم أيك السويدي.

- محمد حمدي ظهير وجناح أيسر إنبي على سبيل الإعارة.

- السنغالي سيدي ندياي مهاجم جيدياوايي كأحد صفقات تحت السن.

* خلال الساعات القليلة المقبلة سيعلن الزمالك بشكل رسمي ضم البولندي كونراد ميشالاك جناح أحد السعودي.

وينتظر الزمالك حل أزمة الجابوني أرون بوبيندزا مهاجم سينسيناتي السابق والذي لم يصل القاهرة حتى الآن.

ويحق للزمالك قيد أي من اللاعبين السابقين في قائمة السوبر الإفريقي لكن لن يشارك الخماسي في تمهيدي الكونفدرالية.

أما الأهلي فنجح خلال فترة 1 إلى 12 سبتمبر من قيد:

- عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي

ويعتبر الساعي هو الصفقة الوحيدة للأهلي والتي تم قيدها في فترة مد القيد من كاف.

بينما نجح الأهلي سابقا في ضم كل من يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة والمغربيين يحيى عطية الله وأشرف داري.

وكان الأهلي قريبا من ضم محمد بن رمضان لاعب وسط فرينكفاروزي المجري لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

السوبر الإفريقي الأهلي الزمالك عمر الساعي كونراد ميشالاك
نرشح لكم
بضم الخماسي الجديد.. بعثة المصري تطير إلى ليبيا لمواجهة الهلال في الكونفدرالية قائمة الزمالك - شيكابالا وزيزو يتواجدان أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية بنتايك: مفاوضات الزمالك لضمي لم تستغرق وقتا طويلاً.. وكنت أعرف كل اللاعبين مدرب رابيد بوخارست يفجر مفاجأة: بوبيندزا في نيجيريا بانتظار التأشيرة للانضمام إلينا قائمة بيراميدز - الظهور الأول لـ أوباما ومجدي.. وعودة رمضان لمواجهة الجيش الرواندي مجموعة مصر - لينفرد الفراعنة بالصدارة.. كاب فيردي تهزم موريتانيا بثنائية مؤتمر حسام حسن: ما ينتظرنا في المستقبل هو الأهم ولا يوجد مباريات سهلة في إفريقيا خبر في الجول – المصري يتمم اتفاقه لضم سامادو لاعب منتخب بينين
أخر الأخبار
مصدر من فاركو لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع زهير المترجي 25 دقيقة | الدوري المصري
وصول كونراد ميشالاك تمهيدا لإتمام التعاقد مع الزمالك 26 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر عبد المنعم بترجمة مروة عيد.. عن تأخر الاحتراف وتمسك نيس وتعلم الفرنسية 41 دقيقة | المحترفون
القسم الثاني ب - تفاصيل قرعة مجموعتي الصعيد ساعة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي: إصابة أشرف داري بجزع في كاحل القدم ساعة | الدوري المصري
أرسنال يعلن تجديد تعاقد أرتيتا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الموافقة على نقل مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي إلى بغداد 2 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - الكشف عن قرعة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح 4 وفاة إيهاب جلال