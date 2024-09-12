قائمة الزمالك - شيكابالا وزيزو يتواجدان أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 00:45

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز القائمة التي ستغادر إلى كينيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الشرطة الكيني يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

وشهدت القائمة تواجد كل من محمود شيكابالا وأحمد زيزو بجانب سيف الجزيري.

أخبار متعلقة:
بنتايك: مفاوضات الزمالك لضمي لم تستغرق وقتا طويلاً.. وكنت أعرف كل اللاعبين مران الزمالك - جلسة خاصة من جوميز.. وانتظام الجزيري وكيل ميشالاك لـ في الجول: نصل مصر خلال ساعات لإتمام الانتقال إلى الزمالك الزمالك يعلن تسوية مستحقات أوباما

ويغيب محمود بنتايك عن القائمة المغادرة إلى كينيا بسبب قيده عقب يوم 31 أغسطس، لكنه يشارك في السوبر الإفريقي بصورة طبيعية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

الدفاع : عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

الوسط : نبيل عماد – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم إيشو - أحمد مصطفى زيزو – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق شيكابالا.

الهجوم : سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

الكونفدرالية الزمالك شيكابالا زيزو
نرشح لكم
بنتايك: مفاوضات الزمالك لضمي لم تستغرق وقتا طويلاً.. وكنت أعرف كل اللاعبين مدرب رابيد بوخارست يفجر مفاجأة: بوبيندزا في نيجيريا بانتظار التأشيرة للانضمام إلينا قائمة بيراميدز - الظهور الأول لـ أوباما ومجدي.. وعودة رمضان لمواجهة الجيش الرواندي مجموعة مصر - لينفرد الفراعنة بالصدارة.. كاب فيردي تهزم موريتانيا بثنائية مؤتمر حسام حسن: ما ينتظرنا في المستقبل هو الأهم ولا يوجد مباريات سهلة في إفريقيا خبر في الجول – المصري يتمم اتفاقه لضم سامادو لاعب منتخب بينين انتهت مجموعة مصر - كاب فيردي (2)-(0) موريتانيا.. نهاية المباراة إبراهيم حسن: أتمنى وصول صلاح لـ200 مباراة مع منتخب مصر
أخر الأخبار
قائمة الزمالك - شيكابالا وزيزو يتواجدان أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
بنتايك: مفاوضات الزمالك لضمي لم تستغرق وقتا طويلاً.. وكنت أعرف كل اللاعبين 2 ساعة | الكرة المصرية
حمد إبراهيم: إيهاب جلال كان مثل الملاك.. وتعرض للظلم وقت قيادة منتخب مصر 2 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - يحيى خالد ومحمد علي يقودان سان جيرمان ولشبونة للفوز في دوري الأبطال 2 ساعة | كرة يد
عمرو أدهم: سنلجأ للقانون ضد بوبيندزا.. ورابيد سيدرك الحقيقة عند طلب البطاقة الدولية 3 ساعة | الكرة المصرية
كلاسيكو السعودية - محرز مهدد بالغياب أمام النصر 3 ساعة | سعودي في الجول
كما كشف في الجول - أحمد حكم يعلن انتقاله إلى غزل المحلة 3 ساعة | الدوري المصري
غزل المحلة ينعي وفاة لاعبه السابق 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح 4 وفاة إيهاب جلال