قائمة الزمالك - شيكابالا وزيزو يتواجدان أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز القائمة التي ستغادر إلى كينيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الشرطة الكيني يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

وشهدت القائمة تواجد كل من محمود شيكابالا وأحمد زيزو بجانب سيف الجزيري.

ويغيب محمود بنتايك عن القائمة المغادرة إلى كينيا بسبب قيده عقب يوم 31 أغسطس، لكنه يشارك في السوبر الإفريقي بصورة طبيعية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

الدفاع : عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

الوسط : نبيل عماد – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم إيشو - أحمد مصطفى زيزو – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق شيكابالا.

الهجوم : سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.