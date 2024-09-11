كلاسيكو السعودية - محرز مهدد بالغياب أمام النصر

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 23:24

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر ضد موريتانيا

بات الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة مهددا بالغياب عن مواجهة النصر.

ويلعب أهلي جدة ضد النصر يوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن محرز مهدد بالغياب عن كلاسكيو الأهلي أمام النصر بسبب الإصابة.

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وأوضحت التقارير أن محرز سيخضع لاختبارات طبية لتحديد موقفه من خوض المباراة.

وتعرض محرز للإصابة وتم استبعاده من مباراة منتخب الجزائر أمام ليبريا في التصفيات الإفريقية بسبب الإصابة.

وفاز منتخب الجزائر على ليبريا بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2025.

نادي النصر يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط.

فيما يتواجد أهلي جدة في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

أهلي جدة النصر السعودي رياض محرز
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