كما كشف في الجول - أحمد حكم يعلن انتقاله إلى غزل المحلة

أتم نادي غزل المحلة إجراءات التعاقد مع أحمد حكم مدافع نادي سموحة خلال هذا الصيف.

ويواصل غزل المحلة تعزيز صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

ونشر أحمد حكم عبرحسابه على فيسبوك، صورة توقيعه لنادي غزل المحلة.

وكشف حكم عن انتقاله لنادي غزل المحلة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى موافقة نادي سموحة على إعارة مدافعه أحمد عبد الحكم إلى غزل المحلة. (طالع التفاصيل)

أحمد حكم البالغ من العمر 26 سنة لعب مع سموحة الموسم الماضي 9 مباريات في الدوري وسجل هدفا.

المدافع صاحب الـ26 عاما يلعب في سموحة منذ يناير 2022 قادما من بلقاس.

وشارك حكم مع سموحة بشكل خلال 58 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

ويستعد غزل المحلة لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري.

وتأهل غزل المحلة رفقة كل من بتروجت وحرس الحدود لمسابقة الدوري.

فيما هبطت أندية: المقاولون العرب والداخلية وبلدية المحلة لمنافسات دوري المحترفين.