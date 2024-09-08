خبر في الجول - سموحة يوافق على انتقال فادي فريد لـ الاتحاد.. وإعارة حكم لـ المحلة

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 17:48

كتب : هاني العوضي

فادي فريد - سموحة

وافق نادي سموحة على رحيل لاعبه فادي فريد إلى الاتحاد السكندري.

وعلم FilGoal.com أن فادي فريد انتقل إلى الاتحاد السكندري بعد اتفاق زعيم الثغر مع سموحة على الصفقة.

وكلفت الصفقة نادي الاتحاد السكندري 6 ملايين جنيه حصل عليها سموحة.

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وأرسل نادي سموحة الاستغناء الخاص باللاعب إلى الاتحاد السكندري، في انتظار الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

ووقع فادي فريد لمدة 3 مواسم مع الاتحاد السكندري.

فادي فريد البالغ من العمر 27 عاما انضم الموسم الماضي لصفوف سموحة قادما من البنك الأهلي.

ولعب مع سموحة 32 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.

على جانب آخر وافق نادي سموحة على إعارة مدافعه أحمد عبد الحكم إلى غزل المحلة الصاعد حديثا للدوري المصري.

أحمد حكم البالغ من العمر 26 سنة لعب مع سموحة الموسم الماضي 9 مباريات في الدوري وسجل هدفا.

سموحة الاتحاد السكندري فادي فريد أحمد حكم غزل المحلة الدوري المصري #ميركاتو
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