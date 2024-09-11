ضربة قوية للرجاء.. الوداد يقترب من إتمام الصفقة الـ17

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 21:04

كتب : FilGoal

جماهير الوداد

اقترب نادي الوداد المغربي من إبرام الصفقة رقم 17 خلال هذا الصيف.

ويسعى الوداد لاستعادة توازانه تحت قيادة مدربه الجديد رولاني موكوينا مدرب صنداونز السابق.

وبحسب موقع هسبورت المغربي، فإن الوداد توصل إلى اتفاق حول ضم المهدي مبارك لاعب العين الإماراتي.

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وأوضحت التقارير أن المهدي مبارك سيصل المغرب مساء اليوم الأربعاء لإتمام انتقاله إلى الوداد لمدة موسم على سبيل الإعارة.

المهدي مبارك قضى الموسم المنصرم معارا من العين إلى الرجاء وحصد معه لقبي الدوري المغربي وكأس المغرب.

لكن الوداد نجح في إقناع اللاعب وناديه الإماراتي بالحصول على خدماته لمدة موسم على سبيل الإعارة.

المهدي مبارك سبق له الارتباط بالانتقال لنادي الزمالك في صيف 2022، قبل أن يقرر الانتقال لنادي العين الإماراتي. (طالع التفاصيل)

الوداد أبرم بشكل رسمي 16 صفقة حتى الآن خلال هذا الصيف.

وضم الوداد كل من:

عبد العالي المحمدي (حارس مرمى) عبد المنعم بوطويل ونبيل مرموق وأيمن ديراني ومحمد مفيد وزكرياء ناسيك (مدافعين)

حمزة الساخي والبرازيلي بيدرينهو وإسماعيل بنقطيب (وسط ملعب).

معاذ أنزو وزكرياء غيلان ونسيم الشاذلي ووليد ناسي ومحمد الرايحي وكاسيوس مايلولا ومباي نيانج (هجوم).

المهدي مبارك الوداد المغربي
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