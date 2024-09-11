تقارير إيطالية: بن ناصر يغيب حتى بداية عام 2025 للإصابة

كشفت تقارير إيطالية عن تفاصيل إصابة إسماعيل بن ناصر نجم المنتخب الجزائر ونادي ميلان الإيطالي، والتي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي.

ونشر الاتحاد الجزائري بيانا، الأحد، كشف فيه تعرض بن ناصر لإصابة في التدريبات قبل السفر لخوض مباراة ليبيريا ليغيب عن المباراة.

وذكرت فوتبول إيطاليا، أن بن ناصر تعرض لإصابة بتمزق شديد في ربلة الساق اليمنى ومن غير المرجح أن يعود بن ناصر إلى الملاعب قبل يناير 2025.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن نجم وسط الجزائر سيخضع لفحوصات خلال أسبوع لتحديد طريقة التعافي، حيث يحتاج إلى عدة أسابيع كي تلتئم العضلات قبل أن يتمكن من بدء ممارسة التمارين.

وسيغيب بن ناصر عن مباريات ميلان أمام وليفربول وباير ليفركوزن وكلوب بروج وريال مدريد في دوري الأبطال، بالإضافة إلى مباريات الدوري الإيطالي أمام إنتر ميلان وفيورنتينا ونابولي ويوفنتوس.

والتقط العدسات إسماعيل بن ناصر خلال رحلة عودته إلى إيطاليا بعد إصابته مع المنتخب الجزائري، على كرسي متحرك.

ولعب بن ناصر هذا الموسم مباراة واحدة مع ميلان أمام تورينو والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وتوج بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، والتي توج بها المنتخب الجزائري للمرة الثانية في تاريخه.