مدرب العراق: منتخب الكويت ظهر بشكل جيد.. والطرد كان قاسيا

يرى خيسوس كاساس مدرب العراق أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال مواجهة الكويت.

وتعادل المنتخبان الكويتي والعراقي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد جابر الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال كاساس عقب المباراة: "منتخب الكويت لعب بشكل جيد، وكانت لديهم بعض المحاولات لكنها لم تشكل خطورة كبيرة على مرمانا".

وأضاف "المباراة كانت مقيدة فنيا بالنسبة لنا بسبب قرارٍ تحكيمي أعده قاسيا لحظة طرد لاعبنا".

وأتم المدرب الإسباني "كان بإمكاننا بشكل كبير تحقيق الفوز، لو استكملنا المواجهة بفريق كامل".

وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره العماني بنتيجة 3-1 في مباراة كان بطلها سون هيونج مين نجم توتنام.

كما فاز المنتخب الأردني على منتخب فلسطين 3-1 في مباراة سجل خلالها وسام أبو علي مهاجم الأهلي أول أهدافه مع منتخب فلسطين.

التعادل رفع منتخب الكويت رصيده لنقطتين، فيما وصل المنتخب العراقي للنقطة الرابعة، ليتساوى في صدارة الترتيب مع الأردن وكوريا الجنوبية.