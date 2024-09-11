مدرب رابيد بوخارست يفجر مفاجأة: بوبيندزا في نيجيريا بانتظار التأشيرة للانضمام إلينا

فجّر ماريوس سوموديكا المدير الفني لفريق رابيد بوخارست الروماني مفاجأة بشأن مستقبل أرون بوبيندزا.

وكان الزمالك قد أعلن وصول بطاقة اللاعب الدولية يوم الجمعة الماضي قبل أن يعلن بشكل رسمي ترحيبه بصفقة المهاجم الجابوني.

وقال ماريوس سوموديكا المدير الفني لفريق رابيد بوخارست في تصريحات لموقعي دي جي سبورت وفاناتيك الروماني: "تلقيت العديد من الرسائل من الخارج تسألني كيف تمكنا من جلب لاعب مثل بوبيندزا".

وكشف "بوبيندزا متواجد في نيجيريا حاليا بانتظار الحصول على تأشيرة شينجن من أجل السفر إلى رومانيا وعلى تصريح العمل، ما يتبقى مجرد إجراءات شكلية".

وشدد "لولاي لم يكن ليأتي بوبيندزا إلى رابيد بوخارست أبدا، هذه هي الحقيقة، لكن الجهود المالية التي بذلها النادي كانت مهمة".

وأوضح "ليس من السهل جلب لاعب كرة قدم كهذا إلى هنا، بوبيندزا رفض عرضا استثنائيا من مصر".

واختتم سوموديكا تصريحاته "الزمالك مثل ريال مدريد في إفريقيا، واتصل بي الكثير من الصحفيين وكل البرامج التليفزيونية لسؤالي عنه".

اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف.